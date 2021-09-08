Валютний ринок середи: хід торгів

У середу несподівані дії Національного банку призвели до зупинки зміцнення національної валюти, що тривало кілька днів.

На самому початку торгової сесії регулятор вийшов з великої інтервенцією на покупку валюти за ціною 26,72 гривень і фактично позначив мінімум сьогоднішнього дня. Імпортери, які ще вчора сподівалися на те, що котирування безготівкового долара хоч трохи знизяться, були змушені ставити заявки вище рівня, що захищається Нацбанком. В результаті вся торгівля першої половини дня пройшла в діапазоні 26,73-26,77 гривень.

Готівковий ринок слабо відреагував на те, що відбувається на міжбанку. Вранці київські оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 26,82 гривень, потім ненадовго цінник підняли до 26,83-26,84 гривень, але до обіду знову опустили до 26,81-26,82 гривень. Попиту на долар, що дешевшає немає, як повідомили порталу «Курс України» представники операторів готівкового валютного ринку.

Євро на FOREX продовжує зниження. До 14:00 він опустився до позначки 1,1811 долара. Реагуючи на зниження на FOREX, подешевшав і готівковий євро: вранці його продавали по 31,70-31,72 гривень, а до обіду - вже по 31,65 гривень.

Графік російського рубля сьогодні нагадує «американські гірки»: вранці рубль знизився до 73,53 рублів за долар, а потім зміцнився до 73,32 рублів. Ціна готівкового рубля в столиці зберігає стабільність: як і в попередні дні, його продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.