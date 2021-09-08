В Укрзалізниці показали оновлений електропоїзд Skoda

"Укрзалізниця" опублікувала фото оновленого електропоїзда Skodа, повідомляє УНИАН.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниця" в Telegram.

"Ось так буде виглядати електропоїзд Skoda. Варіант на фото набрав найбільшу кількість голосів за результатами електронного голосування за оновлену ліврею на сайті Укрзалізниці" , - зазначили в прес-службі.

Поїзд вже починають фарбувати та до кінця року він вийде на маршрут.

Фото "Укрзалізниця"

Поїзд Stadler в Києві:

Електрички Stadler планують використовувати в раніше анонсованому проекті City Express (в рамках програми "велике будівництво"). Передбачається, що комфортабельні поїзди зі стикуваннями до метрополітену розвантажать під'їзди до столиці.

Поїзд Stadler FLIRT адаптований для роботи у Фінляндії, Норвегії, Естонії, Білорусі та Україні.

16 серпня 2021 року для проведення випробувань до Києва прибув електропоїзд Stadler Flirt. Він складається з п'яти вагонів.

Які напрямки обслуговуватиме Kyiv City Express:

Kyiv City Express обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).

У подальших планах - реалізація City Express в Дніпрі та Харкові.