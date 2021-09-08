В Укрзалізниці показали оновлений електропоїзд Skoda
"Укрзалізниця" опублікувала фото оновленого електропоїзда Skodа, повідомляє УНИАН.
Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниця" в Telegram.
"Ось так буде виглядати електропоїзд Skoda. Варіант на фото набрав найбільшу кількість голосів за результатами електронного голосування за оновлену ліврею на сайті Укрзалізниці", - зазначили в прес-службі.
Поїзд вже починають фарбувати та до кінця року він вийде на маршрут.
Поїзд Stadler в Києві:
Електрички Stadler планують використовувати в раніше анонсованому проекті City Express (в рамках програми "велике будівництво"). Передбачається, що комфортабельні поїзди зі стикуваннями до метрополітену розвантажать під'їзди до столиці.
Поїзд Stadler FLIRT адаптований для роботи у Фінляндії, Норвегії, Естонії, Білорусі та Україні.
16 серпня 2021 року для проведення випробувань до Києва прибув електропоїзд Stadler Flirt. Він складається з п'яти вагонів.
Які напрямки обслуговуватиме Kyiv City Express:
Kyiv City Express обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).
У подальших планах - реалізація City Express в Дніпрі та Харкові.