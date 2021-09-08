Intel інвестує мільярди в європейське виробництво чипів

Intel планує побудувати два нових заводи на території Європи. Про це заявив генеральний директор Intel Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger), додавши, що в наступні десять років його компанія планує вкласти в розширення європейського виробництва чипів до $95 млрд, повідомляє 3Dnews.

Intel планує використовувати виробничі потужності свого заводу в Ірландії для створення автомобільних чипів. Компанія планує створити команду розробників мікросхем, яка допоможе іншим виробникам адаптувати власну продукцію під виробництво на потужностях Intel. Також було сказано, що бізнес Intel, пов'язаний з контрактним виробництвом напівпровідникової продукції, привертає увагу потенційних клієнтів в Європі, в тому числі автомобілебудівні компанії.

На думку пана Гелсінгера, до кінця десятиліття ринок автомобільних чипів збільшиться більш ніж в два рази. Витрати на напівпровідники при виробництві автомобілів преміального рівня складуть понад 20% від ціни всіх компонентів, тоді як в 2019 році на їх частку припадало лише 4%. Очевидно, розширення виробництва Intel в Європі є частиною зусиль пана Гелсінгера, спрямованих на те, щоб перетворити Intel в великого контрактного виробника чипів.

Відзначимо, що конкуренти Intel в сфері контрактного виробництва чипів також активно нарощують виробничі потужності. Найбільший в світі контрактний виробник напівпровідникової продукції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в цьому році оголосив про намір витратити рекордні $100 млрд протягом трьох років на розширення виробничих потужностей. Південнокорейська компанія Samsung недавно заявила про намір протягом трьох років збільшити інвестиції на третину до $205 млрд, щоб домогтися лідерства в сфері виробництва чипів.