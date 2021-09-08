"Слуга" Клочко відхрестився від нерухомості матері на 14,5 млн грн
Депутат від партії "Слуга народу" Андрій Клочко заявив, що не має жодного відношення до нерухомості матері, про що раніше повідомляли ЗМІ.
Про це нардеп написав у Facebook.
"Я – повнолітня людина, з батьками не мешкаю вже 14 років, маю свою сім'ю. До придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти, не маю жодного відношення", - поділився депутат.
Також він зазначив, що не спілкується з батьками і сестрою щодо будь-яких фінансових питань.
"Вони, так само, як і я, повнолітні й дієздатні люди, щоб самостійно вирішувати питання щодо купівлі-продажу нерухомості. Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги і тим більше – згоди", - написав Клочко.
Депутат додав, що
"мама і сестра продали помешкання, що знаходилися в їхній власності, і купили інші" за власні кошти та за подарунок, який Клочко зробив ще у 2018 році (за рахунок продажу квартири в Броварах).
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що матір депутата від "СН" Андрія Клочка за два роки придбала нерухомість орієнтовною вартістю 14,5 млн грн. Початок вартісних покупок збігся з потраплянням Клочка до Верховної Ради.