Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, якими будуть тарифи на опалення для населення в зимовий період, повідомляє УНІАН.

Як зазначив Шмигаль на засіданні уряду, уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.

"Нафтогаз" пропонує теплокомуненерго блакитне паливо по 7,42 грн за кубометр в рамках трирічного контракту.

"Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити по кожному місту, по кожному регіону" , - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що через дії Росії ціни на газ - на абсолютному історичному максимумі та перевищили 20 тис. гривень за тисячу кубометрів.