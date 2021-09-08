У Туреччині виявлено перші випадки нового штаму Mu

У Туреччині, де більшість випадків коронавірусу – це варіанти Delta та Alpha, виявили два випадки нової мутації коронавірусу, відомої як Mu, яка була вперше виявлена у Колумбії на початку цього року, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

«Ми не плануємо запроваджувати додаткові заходи щодо мутації Mu, оскільки виявлено лише два випадки. Понад 90% нових випадків інфікування – це мутаційні форми Delta та Delta+» , - повідомив міністр.

Штам Mu було внесено до переліку ВООЗ як один із п’яти варіантів, що представляють інтерес, знаходиться під спеціальним спостереженням. Його вважають зараз потенційно менш небезпечним, аніж штами Delta та Alpha.

У Колумбії, де було виявлено штам коронавірусу Mu, на нього припадає 40% випадків інфікування. За межами Південної Америки, випадки були зареєстровані у Великобританії, Італії, Франції, Іспанії, Бельгії, США та Гонконзі. Наразі невідомо, наскільки ця мутація стійка до вакцини, вчені проводять дослідження та вивчають рівень небезпеки, який може бути спричинений цією мутацією.