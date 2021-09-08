У ВООЗ назвали ризики коронавірусу у вагітних

У вагітних жінок вищий шанс важчого протікання коронавірусної хвороби, аніж у невагітних, а також COVID-19 може негативно позначитися на самому плоді.﻿ Про це заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге, повідомляє УНИАН.

"У вагітних жінок з COVID-19 у другому і третьому триместрі ризик розвитку важкого захворювання вищий, аніж у невагітних жінок репродуктивного віку. Крім того, під час COVID-19 зростає ризик мертвонародження і передчасних пологів" , — сказав він.

ВООЗ відносить до групи ризику вагітних жінок у віці від 35 років.