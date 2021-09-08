У Вінниці з'явилися нові муніципальні автобуси

У слід за Івано-Франківськом і Харковом, ще одне українське місто вибрав в якості муніципального транспорту турецькі автобуси, повідомляє Autoconsulting.

Влада Вінниці закупили 10 міських автобусів Otokar, які сьогодні відправилися в перший рейс.

У Вінниці віддали перевагу автобусам з газовими двигунами Otokar Kent C CNG. Автобус укомплектований 320-сильним двигуном і розрахований на перевезення 88 пасажирів.

Вінницькі автобуси мають в комплектації кондиціонер салону, обладнані USB-зарядками і 6-ю камерами для огляду з місця водія.

Вінницький мер Сергій Моргунов під час процедури передачі автобусів, озвучив і стратегію міста в області громадського транспорту. Так, у Вінниці в перспективі планують взагалі відмовитися від використання дизельних автобусів. Місто робить ставку на газові версії і електротранспорт. Крім відомих і унікальних вінницьких трамваїв, місто планує придбати і нові електробуси. повідомив Сергій Моргунов.