Зеленський планує поїздку в Нью-Йорк – Никифоров

Президент Володимир Зеленський планує здійснити поїздку до Нью-Йорка (США) під час загальних дебатів і засідання високого рівня на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

“Справді готуємо візит Президента до Нью-Йорка, про його конкретну програму зможемо повідомити пізніше” , - зазначив він у відповідь на запитання щодо участі Президента в Генасамблеї ООН.

За інформацією, опублікованою на сайті ООН, загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня 2021 року.