Радуцький спрогнозував значне погіршення ситуації з COVID-19

Значне погіршення ситуації в Україні з захворюваністю коронавірусів COVID-19 очікується на кінець жовтня - початок листопада. Про це заявив в коментарі журналістам голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), повідомляє УНІАН.

"... за прогнозами європейських вчених, за прогнозами українських вчених значне погіршення ситуації може наступити наприкінці жовтня - початок листопада", - зазначив він.

Нардеп додав, що на сьогодні ситуація погіршується в Україні, але "це ще не "помаранчева" і не "червона" зона, тому зараз говорити про третю хвилю захворюваності ще рано".

Радуцький підкреслив, що на сьогодні уряд, країна підготовлені до третьої хвилі епідемії COVID-19.

Нардеп сказав, що якщо мова піде про захворювання 70 тисяч осіб на добу, то медична система України буде витримувати, але не впорається з навантаженням, коли мова піде про 80 або 100 тисяч хворих.