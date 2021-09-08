Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про ВМС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських сил Збройних сил України до 2031 року", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ №459/2021 оприлюднено на сайті глави держави в середу.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських сил Збройних сил України до 2031 року" , - йдеться в документі.

У ньому уточнюється, що зазначене рішення РНБО є таємним, а контроль за його виконанням покладено на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова.