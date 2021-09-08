Карантин і тарифи по-новому: що вирішив Кабмін

Кабмін дав відмашку на перехід України в "жовту" карантинну зону, роздав гроші регіонам, призначив нові стипендії і запустив перевірку одержувачів соцдопомоги, повідомляє Вести.

Засідання вийшло щедрим, хоча найрезонансніші питання - кадри в наглядових радах "Нафтогаз України" і "Центренерго" - вирішувалися в закритому режимі.

Коли Україна опиниться в "жовтій" зоні

Ми наближаємося до "жовтої" картинної зоні, повідомив, відкриваючи засідання, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Повертаємося в режим регулярних засідань Держкомісії з ТЕБ та НС. У найближчі дні буде проведено засідання, на якому розглянуто питання про перехід у "жовту" зону" , - сказав він.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пізніше уточнив: відповідна постанова набере чинності через тиждень після опублікування, і "через 7 днів ми можемо скликати засідання Комісії з ТЕБ та НС розглянути встановлення "жовтого" рівня".

За його словами, в цей раз карантинні обмеження пройдуть з особливостями: "З урахуванням досвіду ЄС ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих до звичайного. Більшість обмежень, передбачених у "жовтому" або "червоному" (рівні), не застосовуватимуться, якщо більше 80% колективу громадянин вакциновані".

При цьому для "жовтого" рівня достатньо однієї дози вакцини, для "червоного" - тільки повний курс. На сьогоднішній день українські медики зробили більше 10 млн щеплень, 4 млн 407 тис. українців отримали повний курс, 5 млн 666 осіб - одну дозу.

До речі, на засіданні 8 вересня Кабмін дозволив направити бюджетні "ковідні" видатки із загального та спеціального фондів на вакцинацію населення від цього захворювання.

МОЗ теж не обійдений увагою. Уряд перерозподілив деякі витрати МОЗ, зокрема, 2 млн 380 тис. грн невикористаного залишку розвитку за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері держфінгарантій медичного обслуговування населення". Гроші підуть на:

ремонт вхідної групи в будові МОЗ;

ремонт покрівлі та зливних систем;

ремонт фасаду адміністративної будівлі "Б";

облаштування поста охорони і кімнати відпочинку військовослужбовців Нацгвардії, які несуть службу з охорони МОЗ.

Спрощення доступу до наркотиків

З подачі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка уряд змінив ліцензійні умови ведення господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Зокрема, скасовано обов'язкове надання довідок від МВС (про несудимість співробітників) і від Нацполіції (про приміщення для культивації рослин), проте потрібні дозволи від тих же відомств і з тих самих питань. Крім того, врегульовані питання призупинення або припинення дії ліцензії, зберігання і доступу продукції.

До речі, до виробництва такої можуть бути допущені тільки особи з рівнем профільної освіти не нижче "молодшого бакалавра" або "магістра". Особливо обумовлено, що ліцензіат зобов'язаний забезпечити доступність місць ведення госпдіяльності для маломобільних груп населення.

Виходячи з тексту пояснювальної записки, Віктор Ляшко вважає, що реалізація проекту дасть можливість поліпшити доступ до наркотичних психотропних, лікарських засобів і забезпечить належний контроль за обігом для скорочення обсягів немедичного використання.

Перевірять членів сімей загиблих

Уряд запускає верифікацію осіб, які мають статус "член сім'ї загиблого" (ветерана війни). Нагадаємо, що згідно зі ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту" - це чоловік або дружина, які не вийшли заміж або не одружилися вдруге, а також діти, які не мають (і не мали) своїх сімей. Кабмін хоче перевірити:

чи перебувають чоловіки або дружини загиблих ветеранів у повторному шлюбі;

у шлюбі або народили дитину діти загиблих ветеранів, які досягли віку 18 років.

Цією ж постановою планується видавати посвідчення "Член сім'ї загиблого" з 14-річного віку.

Монетизація праведності

Уряд увів нові довічні стипендії в розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (приблизно 6 тис. грн). Нові виплати отримають громадяни України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни і відзначені Ізраїльським інститутом катастроф і героїзму званням "Праведника народів світу". Також стипендії будуть призначені і тим, хто Єврейською радою України відзначений званням "Праведник України" або "Праведник Бабиного Яру".

На тому ж засіданні 8 вересня було призначено стипендії видатним спортсменам, тренерам та діячам фізкультури і спорту (всього 100 стипендій для 25 осіб з інвалідністю та 75 спортсменів). На ці стипендії потрібно сумарно 3 млн 499 тис. 100 грн.

А щоб соцслужби не зловживали, Кабмін затвердив проект закону про посилення адмінвідповідальності за порушення у сфері соціальних послуг. На даний момент, розповів Шмигаль, суворого контролю і покарання не існує.

Згідно з текстом законопроекту, передбачені штрафи від 11 тис. до 2 млн грн. Але документ має ще розглянути і прийняти Верховна Рада.

Директору - 40 тис., фахівцям - 10 тис., вчителям - по 60 тис.

Уряд визначився із зарплатами співробітників двох офісів: "Офісу по залученню і підтримці інвестицій" і "Офісу з розвитку підприємництва та експорту". З подачі першого віце-прем'єра Олексія Любченка, мінімальну винагороду отримуватимуть фахівці цих установ (від 11 тис. грн), максимальну - директор (43 тис. 700 грн). На все про все з держбюджету буде потрібно додатково 40 млн 532 тис. 900 грн.

Кабмін вирішив проводити перший етап конкурсу "Учитель року" на обласному рівні, щоб зняти неузгодженості на рівні територіальних громад. Як зазначив Денис Шмигаль, збільшується і призовий фонд. За перемогу в конкурсі передбачено 60 тис. грн виплати, за друге місце - 54 тис. За третє - 48 тис. грн.

"З ростом мінімальної зарплати ці суми будуть, відповідно, рости" , - пообіцяв прем'єр.

Квартири стануть доступнішими

Кабмін затвердив порядок здійснення заходів з приєднання Державної іпотечної установи в ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія". Як підкреслив прем'єр Денис Шмигаль, це дозволить спростити видачу доступних кредитів на покупку житла і сприяє притоку інвестицій. На даний момент, за його словами, видано понад 650 млн грн таких кредитів. Після об'єднання будуть випущені облігації на 20 млрд грн, "щоб іпотека була доступна як можна більшій кількості українців".

До речі, 8 вересня Кабмін розподілив 11 млн 907 тис. грн субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки території, що зазнала негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України. За рахунок цих коштів планується купити 46 об'єктів нерухомості для тимчасового розміщення 144 внутрішньо переміщених осіб.

Опалювальний сезон з газом по 7,40 грн

Підготовка до опалювального сезону йде за графіком, заявив прем'єр з посиланням на Мінрегіон і Мінпаливенерго. Як розповів прем'єр, НАК "Нафтогаз України" пропонує місцевій владі газ по 7,42 грн за кубометр для населення, прості користувачі (громадяни) переведені на річні продукти від НАКу з газом по 7,40 грн автоматично, що дозволить не піднімати ціни при тому, що "ціни на світовому ринку на історичному максимумі - понад 20 грн за кубометр", зазначив він.

Станом на 1 вересня рівень закачаного газу в ПСГ перетнув 18 млрд кубометрів, що вище середнього за минулі роки.

"Безпосередньо до опалювального сезону ми підійдемо з запасами в 19-20 млрд кубометрів, що дозволить спокійно і стабільно пройти опалювальний сезон" , - підкреслив Шмигаль.

На засіданні 8 вересня Кабмін затвердив методику обчислення різниці в тарифах на тепло і гарячу воду між ринковими тарифами і тими, за якими платили люди.

"Це десятки млрд грн, і цю різницю ми компенсуємо ТКЕ" , - сказав прем'єр, але відтепер місцева влада бере на себе всю відповідальність за тарифи.

"Неефективність керівництва більше не буде покриватися за рахунок коштів бюджету або платників податків" , - резюмував Шмигаль.

ЖКГ: нові договори і тарифи

Уряд продовжує готуватися до опалювального сезону. Зокрема, своєю постановою (з подачі міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова) уточнено умови і порядок укладення типових договорів на поставку гарячої води і теплової енергії. Зокрема, врегульовані питання періодів нарахування та пені.

На тому ж засіданні 8 вересня своїм розпорядженням уряд (з подачі Олексія Чернишова) зробив крок до вирішення проблем, що накопичилися. Зокрема, встановлюються нові вимоги до формування тарифів ЖКГ і одномоментний перехід на нові договори про надання комунальних послуг.

Санкції та нові обличчя в "Нафтогазі"

Кабмін прийняв план дій з реалізації рішення РНБО від 20 серпня 2021 року. Нагадаємо, серед іншого, це і санкції проти ряду осіб, в результаті чого були заблоковані медіа-ресурси ("Страна.ua"). А також жорсткі заходи щодо збереження історико-архітектурної спадщини. Засідання РНБО 20 серпня було скандальним через ситуацію навколо садиби Барбала в Києві. Було передбачено змусити руйнівників відновити за свій рахунок це та інші історичні архітектурні цінності.

Цікаві були кадрові рішення 8 вересня. Так, до наглядової ради ПАТ "Центренерго", як повідомив Олексій Любченко, було обрано п'ять членів наглядової ради, але прийшла заява від Войтенко Владислава, що він відкликає свою кандидатуру. У зв'язку з заявами членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" про припинення їх повноважень було прийнято протокольне рішення доручити Мінекономіки разом з НАК провести відбір на три посади незалежних членів наглядової ради НАК.

"До кінця листопада сумарно ми повинні провести конкурси і призначати чотирьох членів наглядової ради НАК за всіма принципами корпоративної реформи і стандартів ОЕСР. Таке рішення вважаю своєчасним" , - зазначив Шмигаль.

Уряд призначив керівників ряду установ:

Держінспекція з енергетичного нагляду України - Руслана Слободяна;

в. о. директора ПрАТ "Український інститут проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної структури "Дніпрозв'язок"- Станіслава Каплуненка.

А проти глави Держгеонадру Романа Опімаха буде проведено службове розслідування за підозрою в корупції.