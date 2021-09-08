На Банковій прокоментували сюжет щодо вагнерівців

В Офісі президента назвали "дуже дивною" версію історії з вагнеровцамі, озвучену в сюжеті американського телеканалу CNN. Публікацію в середу, 8 вересня, прокоментував радник глави ОП Михайло Подоляк, повідомляє Кореспондент.

"На мій погляд, іноді явно трапляються такі анекдотичні ситуації, які складно навіть придумати. Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ (ага, тієї самої) похвалив CNN за цей матеріал. Що там сказано? Все як завжди. Обов'язкові анонімні відставники - і це ключове - щось підтверджують. Інший анонімне джерело щось спростовує. Ще раз: анонімні, без прізвища, без посади і, отже, не мають інформаційної та репутаційної цінності джерело", - зазначив він.

За його словами, при такому змісті матеріалу варто звернути увагу не так на те, що саме опубліковано, як на синхронність із заявою представника ФСБ.

"Коли раніше офіційний представник ФСБ практично миттєво виходив в медіа, щоб підтримати і похвалити якийсь репортаж? Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати. Тепер вони" розженуть "цю історію з посиланням на CNN. І трапилося це напередодні запланованої зустрічі Лукашенка з президентом Росії. Ситуація говорить сама за себе", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що з часів першої публікації російських ЗМІ про спецоперацію по вагнерівцям нічого нового та істотного до історії не додалося.

"Можна тільки шкодувати, що запущена через російську пропагандистську Комсомольську правду історія прикриття для появи "вагнерівців" в Білорусі досі гуляє по медіа до радості й задоволення ФСБ", - сказав Подоляк.

Відзначимо, коментуючи сюжет CNN в ФСБ РФ заявили, що операцію із затримання вагнерівців в Білорусі спланували в ЦРУ з метою розриву російсько-білоруських відносин. А українські розвідслужби, на їхню думку, в цьому випадку виступили як "інструмент" американців.