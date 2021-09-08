ЄС висловив протест Білорусі
Представництво ЄС у Мінську висловило протест Міністерству закордонних справ Білорусі у зв'язку з незаконними перетинами кордону з білоруської сторони до Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.
"Європейська служба зовнішніх дій стверджує, що спостережуване 50-кратне збільшення нерегулярних переходів кордону з Білорусі в ЄС не є відображенням нездатності влади Білорусі дотримуватися зобов'язань у боротьбі з незаконною міграцією і торгівлею людьми", - йдеться в повідомленні.
ЄС засудив використання мігрантів у політичних цілях, і настійно закликав владу Білорусі припинити дану практику.
"Для такого різкого зростання кількості нелегальних переходів кордону на розглянутому маршруті немає об'єктивних причин", - йдеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що з жовтня минулого року, коли Рада ЄС прийняла заяву про ситуацію в Білорусі, влада в Мінську обізнана про поступовий підхід Євросоюзом до застосування санкцій і умови зняття ЄС обмежувальних заходів і нормалізації відносин.
"ЄС готовий істотно наростити політичну взаємодію, галузеве співробітництво, а також фінансову допомогу Білорусі за умови, що її влада припинить репресії, забезпечить серйозний, авторитетний і інклюзивний політичний процес, у результаті якого відбудуться вільні і справедливі вибори під наглядом ОБСЄ, а також гарантують дотримання верховенства права та прав людини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, оскільки з території цієї країни йде наплив мігрантів.
Автор: Валерія Поліщук