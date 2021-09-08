Tesla Model Y потрапила в чергове ДТП

Автомобіль «відмовився» зупинитися на вимогу водія і зніс стіну складського приміщення, повідомляє Автоцентр.

Інцидент стався у Флориді і випадково потрапив на відео, які троє хлопців вирішили записати, імовірно, для YouTube-каналу. Електричний кросовер Tesla Model Y повинен був стати «зіркою» ролика. Саме це і сталося, правда, трохи не так, як планували хлопці.

Сівши за кермо електрокара, один з них вирішив продемонструвати свою майстерність. Гарненько розігнавшись, хлопець наїхав на люк, після чого кросовер підняло над землею, і в цей момент, судячи з усього, водій не впорався з керуванням, що призвело до серйозних наслідків. Хлопець вилетів на перехрестя, проїхав по газону, але зупинити Model Y змогла лише скляна стіна складського приміщення. Автомобіль буквально застряг в купі коробок.

Частково відбувається потрапило на відео, за винятком самого моменту ДТП. Водій залишився цілий і неушкоджений, чого не скажеш про будівлю і електрокарі. На питання, що ж саме трапилося, він відповів, що в якийсь момент кросовер перестав його слухатися і просто відмовився гальмувати.

Зараз роликом зацікавилася поліція. Швидше за все, водія Тесла чекають серйозні штрафи.