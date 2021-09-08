Погода в Україні стає теплою та сонячною: прогноз на 9 вересня

Нарешті в Україну повертається знайома нам вереснева погода – м'яка та сонячна. Це не може не радувати. Тим більше, що дощів по всій території країни все ще не планується.

У четвер, 9 вересня, найнижча температура буде в Луганській області - близько 20-22°С удень і 6-8°С уночі. Найвища температура очікується на Закарпатті, у Криму, а також у Київській, Херсонській та Миколаївській областях - 23-25°С удень і 8-11°С уночі. У всіх інших регіонах середня температура повітря складе 21-24°С удень і від 6 на заході до 13°С у Одеській області вночі.

По всій території України 9 вересня очікується сонячна погода з легкою хмарністю та без опадів. На основній території країни буде невеликий вітер 4-11 км/год у середньому, місцями - до 14 км/год. На півночі та в Криму дути буде сильніше - близько 7-14 км/год у середньому. У Криму при цьому місцями можливі шквали по 18-25 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 9 вересня в більшості південних, а також у Полтавській, Донецькій і Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 9 вересня очікується температура від 10 до 23°С протягом дня, вітер 7-11 км/год і легка хмарність.