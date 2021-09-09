В Apple розробили новий тип комп'ютерів
Американський компанія Apple розробила комп'ютер, корпус якого виготовлений з цільного шматка скла, повідомляє УНИАН.
Про це пише видання Patently Apple.
Відповідний патент був помічений на сайті відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO).
Згідно заявленої інформації, ноу-хау представляє з себе комп'ютер-моноблок, що складається з вигнутого донизу цільного шматка скла. На єдиній вигнутій підкладці розташовані дисплей і клавіатура.
Причому всі компоненти пристрою, зокрема процесор, материнська плата, оперативна пам'ять та інші складові, розташовані всередині корпусу.
Також пристрій має підставку, що дозволяє йому триматися рівно на горизонтальній поверхні.
Очевидно екран моноблока створений на базі гнучкої OLED-панелі, оскільки його дисплей також трохи згинається донизу.
Скло для комп'ютера інженери планують виготовляти з прозорих, покритих, пофарбованих або інших матеріалів, оброблених для отримання непрозорого компонента. Також корпус містить напівпрозорі полімери і напівпрозору кераміку.