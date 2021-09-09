Американський компанія Apple розробила комп'ютер, корпус якого виготовлений з цільного шматка скла, повідомляє УНИАН.

Про це пише видання Patently Apple.

Відповідний патент був помічений на сайті відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO).

Згідно заявленої інформації, ноу-хау представляє з себе комп'ютер-моноблок, що складається з вигнутого донизу цільного шматка скла. На єдиній вигнутій підкладці розташовані дисплей і клавіатура.

Причому всі компоненти пристрою, зокрема процесор, материнська плата, оперативна пам'ять та інші складові, розташовані всередині корпусу.

В Apple розробили новий тип комп'ютерів / фото patentlyapple.com

Також пристрій має підставку, що дозволяє йому триматися рівно на горизонтальній поверхні.

Очевидно екран моноблока створений на базі гнучкої OLED-панелі, оскільки його дисплей також трохи згинається донизу.

Скло для комп'ютера інженери планують виготовляти з прозорих, покритих, пофарбованих або інших матеріалів, оброблених для отримання непрозорого компонента. Також корпус містить напівпрозорі полімери і напівпрозору кераміку.