"Укрзалізниця" введе тисячі додаткових квитків на поїзди

Компанія "Укрзалізниця" зменшила кількість місць в поїздах, які бронювали для потреб залізничників. Тепер в продаж щомісяця надходитиме 3 тисячі додаткових квитків, повідомляє Обозреватель.

Місця, які залишалися для робочих поїздок і не були куплені, потрапляли у вільний продаж перед відправленням поїзда, але пасажири не встигали їх купувати, а "Укрзалізниця" в свою чергу втрачала прибуток.

"За результатами дата-аналітики, в одному з поїздів бронювання взагалі скасовано – заброньовані місця не використовувалися. У дев’яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а в трьох – на чверть" , – йдеться в повідомленн прсслужби "УЗ".

Відзначається, що після аналізу напрямків і заповнюваності поїздів стало зрозуміло, що є варіанти скоротити кількість таких замовлень. Це дозволить дати пасажирам більше можливостей купувати квитки на потяги заздалегідь.