Рада провалила голосування щодо звернення до США: "слуга народу" назвала причину

Монобільшість у Верховній Раді не голосувала за звернення до США щодо надання Україні статусу основного союзника Штатів поза НАТО, оскільки політичний контекст всередині країни змінився, повідомляє Украина 24.

Про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець. Як зазначила "слуга народу", ідея звернення до США обговорювалася ще наприкінці весни і на початку літа – "тоді зовсім інша ситуація була в країні".

"Тоді Росія брязкала зброєю на наших кордонах, тоді ще не визначено було щодо точної дати і результатів у спілкуванні між президентом Зеленським та президентом Байденом. І ця ініціатива виглядала такою, яка б могла на той момент Україні як мінімум допомогти. Але ситуація змінилась, і на сьогодні маємо абсолютно інший політичний контекст, тому нашою фракцією напередодні після достатньо жорстких і довгих обговорень була визначена єдина позиція, що ми не будемо підтримувати цю постанову. Про це говорили, пан Арахамія про це заявляв. Не було жодного секрету" , - пояснила Мошенець.

За її словами, на позицію монобільшості вплинула зустріч Зеленського і Байдена.