Таліби заборонили жінкам займатися спортом
Жінки Афганістану не зможуть займатися спортом при владі «Талібану». Про це заявив заступник голови відповідної комісії талібів Ахмадулла Васик в інтерв'ю австралійському порталу, повідомляє Лента.Ру.
Васик підкреслив, що іслам дозволяє жінкам виходити з дому тільки в разі потреби. А гра в крикет (найпопулярніший спорт у афганських жінок), за його словами, не є необхідністю.
"Можуть статися ситуації, коли їх обличчя або тіло не буде покрито. Іслам не дозволяє, щоб жінок бачили в такому вигляді (...) В епоху медіа, через відео і фотографії, люди зможуть дивитися на них. Ісламський емірат не дозволить жінкам займатися крикетом або іншим спортом, де вони кидаються в очі", - наводить портал його слова.