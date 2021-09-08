Таліби заборонили жінкам займатися спортом

Жінки Афганістану не зможуть займатися спортом при владі «Талібану». Про це заявив заступник голови відповідної комісії талібів Ахмадулла Васик в інтерв'ю австралійському порталу, повідомляє Лента.Ру.

Васик підкреслив, що іслам дозволяє жінкам виходити з дому тільки в разі потреби. А гра в крикет (найпопулярніший спорт у афганських жінок), за його словами, не є необхідністю.