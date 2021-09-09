В Києві перекриють рух по вулиці Автозаводській

На частині вул. Автозаводської перекриють рух з 9:30 до 22:00 9 вересня, повідомляє 24 Канал.

На вул. Автозаводській завершується середній ремонт. Упродовж 9 вересня влаштовуватимуть верхній шар покриття. Працюватимуть на ділянці від вул. Дубовицької до вул. Пріорської, а також на вул. Пріорській.

Під час робіт рух на частині вул. Автозаводської (у напрямку вул. Скляренка) буде перекрито. Також буде перекрито виїзд з вул. Пріорської. Об’їхати ділянку на які триває ремонт можна через вул. Вишгородську.