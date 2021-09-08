Перепис населення відбудеться у 2023 році

Бюджетний комітет виділив 82,5 млн гривень на проведення Всеукраїнського перепису населення, який пройдеу 2023 році.

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Перепис населення відбудеться в 2023 році! Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. Гривень на підготовку до перепису населення України в 2023 році", - написав Гончаренко.

Ще 70 мільйонів виділено на реалізацію проекту "Президентський Університет".