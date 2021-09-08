У Києві від COVID-19 померло немовля

У Київській дитячій інфекційній лікарні 2 вересня від ускладнень коронавірусу померла дівчинка, якій був всього 21 день. Малятко стало наймолодшою жертвою COVID-19 в Україні, повідомляє Деловая столица.

Про це розповіла головний лікар лікарні Тетяна Камінська.

Дитину у тяжкому стані госпіталізували 27 серпня. У дівчинки була задишка, підвищення температури тіла і інтоксикація.

"Дитина надійшла з явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії" , — розповідає Камінська.

Лікар пояснила, що у дівчинки був важкий респіраторний дистрес-синдром — стан, при якому кисень через легені не може потрапити в кров.

У малятка і її матері був підтверджений COVID-19. Дитина поступила в лікарню на 5-й день після захворювання.

"Дівчинка була в той же день заінтубована, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але не зважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла" , — говорить Тетяна Камінська.

Зараз в лікарні з короновірусом знаходяться 40 дітей у віці від дня народження до 18 років.