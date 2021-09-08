У Києві від COVID-19 померло немовля
У Київській дитячій інфекційній лікарні 2 вересня від ускладнень коронавірусу померла дівчинка, якій був всього 21 день. Малятко стало наймолодшою жертвою COVID-19 в Україні, повідомляє Деловая столица.
Про це розповіла головний лікар лікарні Тетяна Камінська.
Дитину у тяжкому стані госпіталізували 27 серпня. У дівчинки була задишка, підвищення температури тіла і інтоксикація.
"Дитина надійшла з явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії", — розповідає Камінська.
Лікар пояснила, що у дівчинки був важкий респіраторний дистрес-синдром — стан, при якому кисень через легені не може потрапити в кров.
У малятка і її матері був підтверджений COVID-19. Дитина поступила в лікарню на 5-й день після захворювання.
"Дівчинка була в той же день заінтубована, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але не зважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла", — говорить Тетяна Камінська.
Зараз в лікарні з короновірусом знаходяться 40 дітей у віці від дня народження до 18 років.