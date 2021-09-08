Школина Прикарпатті з 13 вересня перейдуть на дистанційне навчання

В Івано-Франківській області вакциновано 80% штату тільки в 15 навчальних закладах. З понеділка, 13 вересня, вони продовжать роботу у звичайному режимі. Решта шкіл регіону перейдуть на дистанційну форму навчання, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповіла голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлану Онищук.

"З Понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичайного режиму роботи (навчальних закладів - ред.) є вакцинація понад 80% педагогів" , - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Голова ОДА додала, що на сьогодні в області провакциновано лише 29% вчителів.

"15 шкіл на Прикарпатті імунізували своїх педагогів на 80%" , - уточнила вона, додавши, що ці школи продовжать роботу в звичайному режимі.

Автор: Дмитрий Кузнецов