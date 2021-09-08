Транзит автогазу через Україну впав майже на 7% з початку року

За 8 місяців поточного року обсяг транзиту скрапленого вуглеводневого газу по території України впав на 6,4% (до 328,9 тис. т) в порівнянні з аналогічним періодом минулого часу року (351,4 тис. т). Про це свідчить дослідження Консалтингової групи "А-95", повідомляє UBR.

Транзит ЗВГ в Східну Європу залізницею скоротився до 297 тис. т (на 4,7%) і на 19,6% - через морпорти, до 31,9 тис. т.

Більше 99% всього транзиту довелося на скраплений вуглеводневий газ з РФ: за січень-серпень 2021 року його впав до 324,4 тис. т (на 5,5%).

Весь транзит російського палива водними шляхами взяв на себе порт в Ізмаїлі - за 8 місяців склав 31,9 тис. Т, а це на 19,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року (39,7 тис. т). 292,5 тис. т автогазу з РФ транзитом реалізували по ж / д.

210,3 тис. т отримала Польща, 54,9 тис. т - Угорщина, 20 тис. т - Молдова, 5,2 тис. т - в Румунія, 2,1 тис. т - Сербія.

Транзит автогазу з Білорусі через нашу країну за 8 місяців склав 2,6 тис. т. Реалізовано в напрямку Угорщини.