У четвер, 9 вересня, четвертий день за місячним календарем. Зростаючий Місяць у знаку зодіаку Терези, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Терезах - вдалий час для відпочинку після напруженої роботи. Краще не починати чогось нового і глобального, а швидко завершити нагальні справи. Прийняття важливих рішень бажано перенести.

Сприятливий період для нових знайомств, прийому гостей, спілкування з партнерами.

9 вересня - неоднозначний день, під час якого не варто приймати поспішних рішень.

Підходить для активних контактів, торгових операцій, оцінки власних сил, аналізу перспектив. Головне - зважувати кожен крок і дотримуватися гармонії.

Зростаючий Місяць - період, коли покращується самопочуття, настрій та зростає активність. Людина стає енергійнішою та щасливішою, тому саме на цей час корисно планувати найважливіші і найвідповідальніші справи. Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 9 вересня 2021 Овен (21.03-19.04)

Овнів чекає один з найсприятливіших днів. Життєвий потенціал, організаторські здібності й особиста чарівність будуть на висоті. Все це допоможе реалізувати давні задуми і плани.

Також вдалими будуть стосунки із протилежною статтю.

Телець (20.04-20.05)

Тельці опиняться в центрі уваги і зможуть втілити найсильніші і найчестолюбніші бажання. День гарний для налагодження зв'язків і особистих взаємин.

Зірки обіцяють фінансовий успіх і гармонію в сім'ї.

Близнюки (21.05-21.06)

Ділова активність Близнюків принесе хороший результат, але фінансове становище буде доволі хитким: гроші підуть так само легко, як і прийшли.

Зірки радять остерігатися обману і звернути увагу на здоров'я. Хороший день для фізичної активності і творчості.

Рак (22.06-22.07)

Раки проявлять себе на ділових зустрічах і під час переговорів. Робота вимагатиме максимальної концентрації та організованості, але водночас з'явиться шанс змінити службове становище чи виправити старі помилки.

Можливо, буде від близької людини звістка, яка вплине на найближчі плани.

Лев (23.07-22.08)

Зайва довірливість може привести Львів до помилок і створити перешкоди на шляху до мети. Зірки радять бути уважними з партнерами і не покладатися на думку сторонніх.

Необдумані рішення та імпульсивні вчинки у стосунках можуть призвести до серйозного конфлікту. Варто спокійно розібратися в почуттях і вислухати другу половину.

Діва (23.08-22.09)

Дів очікує сприятливий день для початку нових справ, планування та робочих зустрічей. Будь-яке починання принесе хороші результати.

В особистому житті намічаються серйозні зміни, які або дадуть нові стосунки, або виведуть на новий рівень ті, які маєте.

Терези (23.09-22.10)

Зірки обіцяють Терезам можливість піднятися по кар'єрних сходах. Ентузіазм і оптимізм представників знака допоможуть знайти нових союзників, які вплинуть на просування справ.

Сьогодні корисно приділити увагу фізичній активності і провести час із сім'єю.

Скорпіон (23.10-21.11)

Комунікабельність і талант викликати прихильність до себе оточуючих допоможуть Скорпіонам домогтися високих результатів у роботі. Сприятливий день для просування по службі, звернення до керівництва, вирішення справ у державних установах.

Важливо не ставити глобальних завдань і пам'ятати, що складні справи не вирішуються за один день.

Стрілець (22.11-21.12)

День у Стрільців пройде активно, але це не принесе вагомих результатів.

Недоброзичливість навколишніх може дуже зачепити почуття, також не виключено, що розчаруєтеся в близькій людині.

Сьогодні корисно бути поблажливими і прощати образи.

Козеріг (22.12-19.01)

Козероги зможуть підбити підсумки великої справи, на яку витратили багато зусиль. Крім того, зірки обіцяють представникам знака виконання давнього бажання.

День сприятливий для спілкування, нових знайомств, вирішення домашніх проблем.

Водолій (20.01-18.02)

Водолії можуть розраховувати на прибуток і великі придбання. Перша половина дня вдало складеться для вирішення важливих питань і прийняття відповідальних рішень.

Після обіду можливі побутові проблеми і неприємна суєта.

Риби (19.02-20.03)

На Риб чекає день змін, особливо в особистому житті. У самотніх представників знака з'явиться шанс зустріти другу половинку, а подружні пари матимуть складний період з перевірки стосунків на міцність.

Вдалий період для колективної роботи, групових занять і відпочинку в колі друзів.