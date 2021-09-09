Ікони стилю: 6 наймодніших образів від знаменитостей

У кожної епохи були свої ікони стилю, які були прикладом для модниць усього світу. Мільйони людей обговорювали вбрання Жаклін Кеннеді і Мерилін Монро. Зараз за образами зірок стало стежити ще простіше, адже вони часто викладають фото в Instagram, повідомляє УНИАН.

Кейт Міддлтон

Кембриджська герцогиня вважається однією з найстильніших зірок Британії. Вона стала кумиром мільйонів завдяки витонченому, жіночному і одночасно діловому стилю. В її образах зовсім немає вульгарності. Кейт Міддлтон уважно стежить за модними трендами і обожнює маленькі клатчі і класичні туфлі-човники.

Маша Єфросиніна

Свої ікони стилю є і в Україні. Телеведуча Маша Єфросиніна часто захоплює мережу ефектними повсякденними нарядами. Вона не боїться яскравих речей з незвичайними візерунками. Стиль Маші різноманітний: вона може одягти як кокетливий комбінезон, так і суворе плаття в підлогу. І в усьому вона виглядає чудово.

фото instagram.com/mashaefrosinina

Олена Зеленська

Перша леді України також не відстає від модних трендів. Олена Зеленська постійно захоплює мережу модними нарядами. Дружина президента вважає, що справжня краса – в скромності. Зеленська часто з'являється на публіці в костюмах-двійках, тренчах, молодіжних нарядах.

фото instagram.com/olenazelenska_official

Моніка Белуччі

Ця спекотна красуня знає секрет стилю. Одна з найсексуальніших жінок сучасності любить виділятися. Вона може вийти на вулицю в сукні-піжамі або прийти на червону доріжку в брючному костюмі. Белуччі можна пробачити все, адже її стилем захоплюються всі.

фото instagram.com/monicabellucciofficiel/

Аліна Байкова

Українська супермодель підкорила світ мод неймовірними образами і бездоганним почуттям стилю. Виглядати добре в будь-якому одязі їй допомагає ідеальна фігура. Байкова демонструє розкішні сукні та чудові прикраси на червоних доріжках і світських заходах. А в повсякденному житті вона демонструє стильні стристайл луки з модними головними уборами.