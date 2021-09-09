Ікони стилю: 6 наймодніших образів від знаменитостей
У кожної епохи були свої ікони стилю, які були прикладом для модниць усього світу. Мільйони людей обговорювали вбрання Жаклін Кеннеді і Мерилін Монро. Зараз за образами зірок стало стежити ще простіше, адже вони часто викладають фото в Instagram, повідомляє УНИАН.
Кейт Міддлтон
Кембриджська герцогиня вважається однією з найстильніших зірок Британії. Вона стала кумиром мільйонів завдяки витонченому, жіночному і одночасно діловому стилю. В її образах зовсім немає вульгарності. Кейт Міддлтон уважно стежить за модними трендами і обожнює маленькі клатчі і класичні туфлі-човники.
Маша Єфросиніна
Свої ікони стилю є і в Україні. Телеведуча Маша Єфросиніна часто захоплює мережу ефектними повсякденними нарядами. Вона не боїться яскравих речей з незвичайними візерунками. Стиль Маші різноманітний: вона може одягти як кокетливий комбінезон, так і суворе плаття в підлогу. І в усьому вона виглядає чудово.
Олена Зеленська
Перша леді України також не відстає від модних трендів. Олена Зеленська постійно захоплює мережу модними нарядами. Дружина президента вважає, що справжня краса – в скромності. Зеленська часто з'являється на публіці в костюмах-двійках, тренчах, молодіжних нарядах.
Моніка Белуччі
Ця спекотна красуня знає секрет стилю. Одна з найсексуальніших жінок сучасності любить виділятися. Вона може вийти на вулицю в сукні-піжамі або прийти на червону доріжку в брючному костюмі. Белуччі можна пробачити все, адже її стилем захоплюються всі.
Аліна Байкова
Українська супермодель підкорила світ мод неймовірними образами і бездоганним почуттям стилю. Виглядати добре в будь-якому одязі їй допомагає ідеальна фігура. Байкова демонструє розкішні сукні та чудові прикраси на червоних доріжках і світських заходах. А в повсякденному житті вона демонструє стильні стристайл луки з модними головними уборами.