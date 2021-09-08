Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу Національний банк своїм жорстким втручанням зупинив зміцнення гривні на міжбанківському валютному ринку і навіть спровокував невелике зростання котирувань.

Наближення котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку до річних мінімумів явно налякало експортерів, і вони пред'явили ультиматум Національному банку: або він стримує подальше зміцнення гривні, або обсяги продажів будуть знижені. Тільки таким чином можна пояснити сьогоднішній вихід регулятора з інтервенцією на покупку валюти на рівні 26,72 гривень відразу ж після відкриття торгів. Таким нехитрим меседжем Нацбанк визначив рівень, зниження нижче якого було б «дуже небажаним». Покупці, які очікували, що котирування опустяться в район річних мінімумів, були спантеличені і поспішили вийти з заявками, виставляючи їх вище рівня, визначеного НБУ. Потім в справу включилися спекулянти, які вирішили зафіксувати прибуток від продажів понеділка і вівторка. В результаті котирування відскочили вгору і всього пару копійок не дійшли до рівня 26,80.

Закрили торги вівторка на 8 копійок і на купівлі і на 6,5 копійок на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,67 / 26,78 (купівля / продаж).

Торги середи відкрилися ще ширше, ніж вчора: спред на відкритті склав 11 копійок. Вже о 9:16 пройшли перші угоди за ціною 26,72 гривень. Практично відразу ж стало відомо, що з великим ордером на покупку вийшов Національний банк. Як стало відомо порталу «Курс України﻿», регулятор був готовий купити по 26,72 гривень від 50 млн доларів і вище. Такий недвозначний меседж буквально на 180 градусів розвернув тренд, і котирування по долару знову пішли вгору. Початкові угоди йшли в діапазоні 26,725-26,74 гривень. За півгодини до обіду активний попит з боку покупців призвів до того, що торгівля перемістилася в район 26,75-26,77 гривень. А після обіду, коли здригнулися найстійкіші з покупців, угоди йшли навіть дорожче 26,77 гривень. Сам Національний банк сьогодні, схоже, не купив нічого, але всіх розбурхав.

Котирування закриття - 26,76 / 26,775 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 5,2 млн доларів у порівнянні з вівторком і склав 252,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7342 гривень.

Офіційний курс долара на 9 вересня встановлений на позначці 26,7452 гривень за долар, зростання на 1,35 копійки.

Офіційний курс євро на 9 вересня встановлений на позначці 31,6315 гривень за євро, зниження на 7,76 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні коливалася в межах 26,82-26,84 гривень. Деякі обмінники намагалися продавати дешевше, але у них швидко розкупили долар, і вони були змушені підняти цінник.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1809 долара. В результаті триваючого третій день поспіль падіння євро сьогодні досяг позначки 1,1800. Готівковий євро за день втратив в ціні ще 5 копійок: вранці його продавали по 31,70 гривень, а до вечора цінник опустився до 31,65 гривень.

Графік російського рубля сьогодні знову нагадував «американські гірки»: спочатку зниження до 73,50, потім зростання до 73,20 рублів за долар, а потім - знову зниження. Станом на 18:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,37-73,42 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні подешевшав на 2 копійки - з 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.