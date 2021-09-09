З'явився трейлер "Не дивись вгору" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі

У мережі з'явився трейлер довгоочікуваного фільму "Не дивись вгору", головну роль в якому зіграє американський актор Леонардо Ді Капріо ("Титанік"), повідомляє УНИАН.

Картина розповість історію двох астрономів низького рівня, які повинні відправитися в гігантське медіа-турне, щоб попередити людство про наближення комети, яка зруйнує планету Земля. Але відбувається так, що вони стикаються з недовірою людства. Цікаво, чи вдасться їм все-таки врятувати Землю?

Сценаристом і постановником фільму виступив Адам Маккей, який є лауреатом премій "Оскар", BAFTA і "Еммі". Однією з найбільш гучних його останніх робіт став фільм "Влада" з Крістіаном Бейлом в головній ролі. Картина отримала 6 номінацій на "Золотий глобус" і 8 номінацій на премію "Оскар", в тому числі дві персональні для Маккея: за найкращу режисерську роботу і за найкращий оригінальний сценарій.

Відзначимо, до акторського складу "Не дивись вгору" також приєдналися Тімоті Шаламе, Дженніфер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Меріл Стріп, Рон Перлман, Джона Хілл, Меттью Перрі, Аріана Гранде і Хімеш Патель.

Прем'єра фільму відбудеться 24 грудня 2021 року на Netflix.