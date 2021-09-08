У Стамбулі зіткнулися два пасажирські потяги, є постраждалі

У середу, 8 вересня, в турецькій столиці Стамбул зіткнулися два потяги. В результаті події семеро людей отримали поранення, повідомляє РБК-Украина.

"На станції" верф Тузла "експрес-поїзд, який рухався за маршрутом Адапазари-Пендік, врізався в швидкісний поїзд, який рухався за маршрутом Сьогютлючешме-Конья" , - йдеться в повідомленні DHA.

Постраждалих в результаті інциденту госпіталізували. Їх стан оцінюється як задовільний.

Причина події поки невідома. Правоохоронці ведуть розслідування.

İstanbul Tuzla’da Yüksek Hızlı Tren, başka bir trenle kafa kafaya çarpıştı. Trenlerin son anda durmasıyla büyük bir facianın önüne geçildi. pic.twitter.com/mzueRqhGea — Aykırı (@aykiricomtr) September 8, 2021

Автор: Валерія Поліщук