У Стамбулі зіткнулися два пасажирські потяги, є постраждалі
У середу, 8 вересня, в турецькій столиці Стамбул зіткнулися два потяги. В результаті події семеро людей отримали поранення, повідомляє РБК-Украина.
"На станції" верф Тузла "експрес-поїзд, який рухався за маршрутом Адапазари-Пендік, врізався в швидкісний поїзд, який рухався за маршрутом Сьогютлючешме-Конья", - йдеться в повідомленні DHA.
Постраждалих в результаті інциденту госпіталізували. Їх стан оцінюється як задовільний.
Причина події поки невідома. Правоохоронці ведуть розслідування.
Автор: Валерія Поліщук