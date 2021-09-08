Перепис населення може здивувати результатами

Населення України в 2023 році, на який запланована перепис, може скласти 36-38 млн чоловік. При цьому результати перепису в західних областях можуть бути далекі від уявлень, повідомляє Деловая столица.

Про це заявила Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

"Думаю, за переписом у 2023 році нас буде 36-38 мільйонів. Скоріш за все, неочікуваним виявиться розміщення населення. Думаю, людей буде набагато більше сконцентровано в метрополісах, а на Західній Україні буде менше людей, ніж ми собі уявляємо — через трудову міграцію" , — сказала вона.

Лібанова також зазначила, що для України, як і для інших бідних країн, характерна міграція з провінції в найбільші міста.