Перепис населення може здивувати результатами
Населення України в 2023 році, на який запланована перепис, може скласти 36-38 млн чоловік. При цьому результати перепису в західних областях можуть бути далекі від уявлень, повідомляє Деловая столица.
Про це заявила Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.
"Думаю, за переписом у 2023 році нас буде 36-38 мільйонів. Скоріш за все, неочікуваним виявиться розміщення населення. Думаю, людей буде набагато більше сконцентровано в метрополісах, а на Західній Україні буде менше людей, ніж ми собі уявляємо — через трудову міграцію", — сказала вона.
Лібанова також зазначила, що для України, як і для інших бідних країн, характерна міграція з провінції в найбільші міста.
"Така спрямованість внутрішніх переміщень, внаслідок яких населення концентрується в столиці й так званих метрополісах, є типовою для бідних країн. В Україні головними центрами тяжіння мігрантів є Київ, Харків, Одеса, Дніпро і Львів. Люди їдуть, передусім, за роботою і нормальною зарплатою, але не тільки. В малих містах, а в селах і поготів, немає можливості отримати необхідні якісні освітні, медичні, побутові, адміністративні послуги", — пояснила демограф.