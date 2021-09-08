Венедіктова в четвер відвідає судове засідання у справі МН17 у Нідерландах

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в четвер, 9 вересня, відвідає судове засідання у справі про збитий рейс МН17 у комплексі юстиції "Схіпхол", Нідерланди, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Судові процеси щодо злочинів, здійснених в Україні в умовах збройного конфлікту - надзвичайно важливі. Ми уважно стежимо за ходом слухань у справі трагічного рейсу МН17" , - зазначила Венедіктова на зустрічі з представниками Державної прокуратури Королівства Нідерланди в середу.

Венедіктова додала, що зараз при Офісі генпрокурора формується Міжнародна рада експертів з питань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту і Україні потрібна підтримка нідерландських партнерів і колег із залучення фахівців з міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і військових експертів, які будуть постійно працювати з українськими фахівцями.