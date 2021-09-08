Опозиція М'янми звинуватила Україну у військовій співпраці з хунтою

Опозиція М'янми звинуватила Україну в поставках зброї військовій хунті за контрактами з "Укроборонпромом" і "Укрспецекспортом". У Києві ці звинувачення відкидають, повідомляє Деловая столица.

Йдеться про постачання в М'янму комплектуючих для танків, літаків та іншого озброєння.

Опозиція в М'янмі заявляє, що до експорту зброї з України причетний бізнесмен Аун Хлаінг Оо.

За словами активістів, у травні поточного року компанія "Мотор Січ" відправила до М'янми обладнання для турбореактивних двигунів, а в лютому через компанію "BBC Sky Aviator" інші механічні деталі. Крім цього, українці нібито продали компанії "Yatanarpon Aviation" більше 164 кг запасних частин до літаків.

В "Укроборонпрому" заявили, що всі поставки відбуваються в рамках закону. Уточнюється, що в М'янму не поставляють летальну зброю.

"У 2019-2021 роках експорт товарів (послуг) військового призначення смертельного ураження в М'янму не здійснювався. Терміни дії договорів, їх вартість, обсяги експорту і т.д. є конфіденційною інформацією і згідно з умовами договору не підлягають розголошенню третім особам. Експорт товарів військового призначення та подвійного використання в будь-якій країні світу, в тому числі М'янми, здійснюється державними підприємствами — учасниками ГК "Укроборонпром" виключно відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних зобов'язань України" , — пояснили в "Укроборонпрому".

Варто відзначити, що Україна підтримала резолюцію ООН по М'янмі.

Під час протестів проти військового перевороту загинули більше 1 тисячі чоловік.