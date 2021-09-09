У Польщі представили покращений танк Т-72

У Польщі представили покращену версію радянського танка Т-72М1. Модифікація T-72M1R, показана на міжнародній оборонній виставці MSPO-2021, отримала нові системи управління вогнем, зв'язку і спостереження, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише портал Army Recognition.

Танки, модернізовані на заводі ZM Bumar-Łabędy, отримали покращений двигун В-46-6 з цифровою системою запуску. Місце механіка-водія обладнали новим приладом спостереження PNK-72, а стандартний прилад спостереження командира поступився місцем моделі POD-72.

T-72M1R displayed at MSPO 2021 (Picture source: Army Recognition)

У свою чергу, в приціл навідника інтегрували тепловізійну камеру третього покоління KLW-1 Asteria. Також Т-72M1R отримав нові цифрові системи внутрішньої та зовнішньої зв'язку.

Модернізація танків проводиться в рамках контракту, підписаного між Інспекторатом забезпечення збройних сил Польщі і консорціумом польської державної оборонно-промислової групи Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) в 2019 році.

Угода має на увазі модернізацію 230 танків Т-72М і Т-72М1. Ці модифікації випускалися в Польщі за радянською ліцензією до 1993 року.