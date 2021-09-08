Оператори виступають проти збору даних про одержувачів

Верховна Рада на засіданні 9 вересня планує розглянути пов'язані законопроекти №4279/4278 від 28 жовтня 2020 року, що передбачають впровадження зобов'язань для операторів поштового зв'язку та логістичної доставки зі збору копій паспортів та ідентифікаційних кодів отримувачів посилок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

АТ "Укрпошта", DHL Express Ukraine і Nova Poshta Global виступили проти такої ініціативи.

"Вимога всім операторам міжнародної доставки запитувати у отримувача номер паспорта або ідентифікаційного коду щоразу під час вручення посилки, щоб потім передавати цю інформацію до митниці, не вирішить завдання боротьби з контрабандою. У вантажоперевезеннях всіх типів товарів до України на міжнародні відправлення поштових операторів та експрес-операторів (замовлення фіз. осіб) за вагою припадає лише приблизно 2%. Ці посилки оглядають через рентгени на митниці, і кількість затриманих посилок дуже маленька. Приблизно 98% - це не посилковий формат. Саме там зосереджені контрабандні перевезення", - заявили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі "Укрпошти".

У разі, якщо ця норма буде ухвалена, на думку державного поштового оператора, постраждають насамперед клієнти - українці, які замовляють на міжнародних онлайн-майданчиках товари в особистих цілях.

"Вони не зможуть отримувати посилки через абонентські скриньки в своїх будинках або поштомати. У відділеннях збільшаться черги, тому що збільшиться час видачі конкретного замовлення. Фактично система доставки буде паралізована у всій країні у всіх операторів доставки і пошти, й експрес-вантажів", - зазначили в "Укрпошті".

Крім того, на думку "Укрпошти", будь-яка така жорсткість призведе до того, що Україна перестане бути привабливим ринком для міжнародних e-commerce компаній.

"Найцікавіше, що національні оператори поштового зв'язку світового та європейського співтовариств не практикують внесення такої інформації (паспорт/ІПН), оскільки це є суттєвим порушенням прав громадян. Лише країни Євразійського Союзу (РФ, Казахстан, Республіка Білорусь) впровадили таку практику. Зважаючи на проєвропейський курс розвитку України, було б доцільно використовувати досвід цивілізованих країн у питаннях пересилання та вручення міжнародних поштових та експрес-відправлень", - заявили в державному поштовому операторі.

Представники поштово-логістичного ринку наголошують, що законопроекти №4279/4278, до появи цієї правки, вважалися дуже просунутими, оскільки передбачали перехід на сучасні технології митного оформлення посилок.

Однак, на думку ринку, ця правка повертає Україну в ситуацію суворого контролю і фактично "ставить хрест" на прискоренні доставки.

"Ті, хто придумували цю норму, банально не розуміють як працює міжнародна експрес-доставка та індустрія e-commerce. Коли ви купуєте товар на AliExpress або Amazon, у вас не запитують скан паспорта або ідентифікаційний код, тому що це незаконно. До того ж, наразі жодна логістична компанія в Україні не готова ні до збору, ні до верифікації таких даних. Це неможливо зробити ні технічно, ні фізично", - заявив у коментарі директор Nova Poshta Global Юрій Беневітський.

На його думку, впровадження цієї норми зупинить індустрію міжнародної експрес-доставки в Україні та створить колапс у галузі.

"Дуже швидко накопичиться критична кількість вантажів, яку ми просто не зможемо обробити та видати клієнтам. Ця норма просто відбирає можливість в українців купувати на міжнародних e-commerce майданчиках", - наголосив він.

У свою чергу генеральний директор DHL Express в Україні Вадим Сидорук наголосив, що наразі у компанії DHL немає кодів ІПН у товаросупровідних документах.

"Весь вантаж, починаючи з нуля, нам доведеться розміщувати на митний склад, зв'язуватися з кожним отримувачем і просити надіслати нам його код ІПН. Це призведе до дуже великої затримки в оформленні, збільшення термінів доставки вантажів нашим клієнтам, необхідності збільшувати розміри митних складів та суттєвого набору додаткового персоналу", - заявив він.

У супровідній записці до законопроекту №4279 від 28 жовтня 2020 року, текст якого 7 вересня був затверджений комітетом Верховної Ради з питань фінансів і 9 вересня буде винесений до залу парламенту, зазначається, що метою законопроекту є вдосконалення, прискорення та підвищення ефективності здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Документ також має створити умови для здешевлення та полегшення адміністрування й обліку товарів, що переміщуються у відправленнях, шляхом впровадження електронних реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень, які подаватимуть оператори поштового зв'язку та експрес-перевізники для декларування переміщуваних ними товарів.

Крім того, законопроект передбачає забезпечення можливості використання митними органами інформаційних та ІТ-систем і застосування системи управління ризиками під час здійснення митного контролю таких товарів.