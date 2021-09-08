"Американ Юніверсіті Київ" підписав договір оренди будівлі Річкового вокзалу

За участю команди Colliers Ukraine укладено договір оренди історичної будівлі Річкового вокзалу з "Американ Юніверсіті Київ" (АЮК), розповів керівний директор Colliers Ukraine Олександр Носаченко, повідомляє Интерфакс-Украина.

За його словами, договір оренди будівлі Річкового вокзалу площею 7,7 тис. кв. м підписаний на 10 років.

"В університеті світового рівня "Американ Юніверсіті Київ" планується одночасне навчання 2-3 тис. студентів" , - повідомив Носаченко.

Як повідомлялося, новий вуз "Американ Юніверсіті Київ" був презентований влітку 2021 року. Він буде надавати освітні послуги в партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), що займає перше місце з інновацій серед університетів США.

До реалізації проекту АЮК залучили низку інвесторів - як з американської, так і з української сторони. Американських інвесторів на презентації вузу представляв Курт Волкер.

Побудований в Києві у 1961 році Річковий вокзал (Поштова площа, 3) - пам'ятник містобудування та архітектури, монументального мистецтва (охоронний номер 971-Кв). Очікується, що після реставрації історичної будівлі вже у наступному навчальному році університет прийме перших студентів.