У COVID-вакцини AstraZeneca знайшли нервово-паралітичну "побічку"

Рідкісною побічною реакцією на вакцину від коронавірусу виробництва AstraZeneca є нервово-паралітичну розлад — синдром Гієна-Барре, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомили в Європейській агенції з контролю за лікарськими засобами.

Регулятор відзначається, що причинно-наслідковий зв'язок між синдромом Гієна-Барре і вакциною AstraZeneca є "принаймні, розумною можливістю" після того, як було зареєстровано 833 випадки даного розладу з 592 млн щеплень, отриманих по всьому світу до 31 липня.

Агентство класифікував побічний ефект як "дуже рідкісний", що є найнижчою категорією частоти побічних ефектів, і підкреслило, що переваги щеплення переважують ризики.

Синдром Гієна-Барре — є гострим аутоімунним запальним захворюванням, що характеризується ураженням нервових клітин організму імунною системою. Це, зі свого боку, може привести до болю, оніміння або м'язової слабкості, а в деяких випадках — до летального результату.