Труханів і Філімонов знялися в кліпі з російськими артистами

Мер Одеси Геннадій Труханов, губернатор Сергій Гриневецький і депутат міськради від «Слуги народу», в минулому - кандидат в мери Олег Філімонов знялися в кліпі разом з російськими артистами Юрієм Стояновим і Нонною Гришаєва, повідомляє Думська.

Спільний кліп на пісню Леоніда Утьосова «У Чорного моря» зняли до Дня міста.

Відзначимо, що Гришаєва народилася в Одесі, а Стоянов - уродженець колишнього Тарутинського району, але свою кар'єру вони зробили в Росії і давно живуть в Москві.

Юрій Стоянов підтримував окупацію Криму і навіть знявся в пропагандистському фільмі «Кримський міст» про «возз'єднання» півострова з Росією, який в 2018 році за державні гроші зняла сім'я путінських пропагандистів Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян.