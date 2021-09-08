У Харкові університет атакували зграї кажанів

У Харківському національному університеті імені Каразіна студенти знайшли 70 непроханих гостей. Інцидент стався 7 вересня, повідомляє РБК-Украина.

фото: facebook.com/BatsUkraine

Як кажани потрапили до університету

За словами зоозахисників, кажани залетіли до Alma mater через те, що працівники вишу не зачинили кватирки вікон. Тваринки ж випадково залетіли всередину.

Через це всім кажанам знадобилася допомога фахівців.﻿

Фахівці кажуть, що наразі триває міграція кажанів на південь, де вони ховаються на зиму. Тому вдень вони шукають спокійне місце для сну, тому випадково залітають у відчинені вікна та вентиляції.

Окрім того, усіх кажанів зібрали та зоозахисники надали їм допомогу.

"Після втамування спраги, зважування та отримання красивого "браслету", всі руді вечірниці полетіли на волю. Сподіваємось, вони успішно долетять до зимувальних сховищ, котрі можуть знаходитись за 1 500 кілометрів від літніх" , — йдеться у повідомлення.

фото: facebook.com/BatsUkraine

Автор: Тетяна Самарук