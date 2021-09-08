Під Білою Церквою сталася стрілянина біля магазину
Під Білою Церквою, поруч з одним із продовольчих магазинів, сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав один чоловік.Інцидент стався поруч з одним із магазинів в селі Сорокотяги, повідомляє РБК-Украина.
Згідно зі словами очевидців, внаслідок конфлікту між двома чоловіками, один із них здійснив чотири постріли в бік іншого. Потерпілого госпіталізували до Білоцерківської лікарні, однак його стан наразі невідомий.
"Правопорушник з місця злочину зник. Нині поліція здійснює заходи щодо розшуку стрілка", - відзначає пресслужба.
Автор: Сергій Пишкін