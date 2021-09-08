В НБУ пораділи легалізації криптовалюти і хочуть випустити е-гривні

Ухвалення законопроєкту №3637 "Про віртуальні активи" дозволить створити цивілізований ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою, а також випускати цифрові гроші в Україні, повідомляє Деловая столица.

Про це написав у своєму Facebook глава Національного банку Кирило Шевченко.

"Вітаю ухвалення депутатами закону «Про віртуальні активи» (законопроєкт № 3637). Завдяки 276 голосам «ЗА» в Україні з’явилася можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами. Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі" ,- написав він.

Шевченко зазначив, що прийнятий закон дозволить міжнародним біржам працювати в Україні.

У той же час він звернув увагу, що "єдиним законним засобом платежу в нашій країні залишається гривня".