В НБУ пораділи легалізації криптовалюти і хочуть випустити е-гривні
Ухвалення законопроєкту №3637 "Про віртуальні активи" дозволить створити цивілізований ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою, а також випускати цифрові гроші в Україні, повідомляє Деловая столица.
Про це написав у своєму Facebook глава Національного банку Кирило Шевченко.
"Вітаю ухвалення депутатами закону «Про віртуальні активи» (законопроєкт № 3637). Завдяки 276 голосам «ЗА» в Україні з’явилася можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами. Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі",- написав він.
Шевченко зазначив, що прийнятий закон дозволить міжнародним біржам працювати в Україні.
У той же час він звернув увагу, що "єдиним законним засобом платежу в нашій країні залишається гривня".
"Національний банк відповідає за купівельну спроможність саме національної валюти, регулює її обіг, завдяки цьому здійснює ефективну монетарну політику. Водночас ми вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей (цифрової валюти від центробанку, з англійської ̶ СBDC) – е-гривні", — резюмував глава НБУ.