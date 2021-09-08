Іспанка вимагає три мільйони євро за те, що її підмінили в пологовому будинку

Молода жінка з Іспанії судиться з системою охорони здоров'я в провінції Ріоха після того, як з'ясувалося, що її переплутали в пологовому будинку з іншим немовлям, повідомляє NEWSru.co.il.

Молоду жінку виховувала її бабуся. У 2017 році бабуся подала в суд на батька дівчинки, щоб отримати від нього аліменти на виховання дитини. В рамках стандартної судової процедури дівчинка і її батько повинні були пройти тест ДНК, і він не підтвердив спорідненості між батьком і дочкою, а додатковий тест показав, що мати також не є біологічною родичкою дівчини.

У 16 років, дізнавшись, що вона виховується чужими людьми, дівчинка звернулася до адвокатів.

Проведене розслідування показало, що в лікарні дівчинку могли переплутати тільки з ще однією дитиною, що з'явилися з різницею в п'ять годин. Обидва немовляти були недоношеними і перебували в інкубаторі. У лікарні кажуть, що помилка сталася "через людський фактор", однак зараз уже неможливо встановити, як саме і з чиєї вини сталася підміна дітей.

Жінка зажадала від системи охорони здоров'я компенсацію в розмірі 3 млн євро, міністерство охорони здоров'я готове без суду заплатити 215 тисяч євро.