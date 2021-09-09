9 вересня: свято, прикмети що сьогодні не можна робити

У цей день в світі відзначаються Міжнародний день краси, День прекрасного дивака, День дизайнера-графіка, Міжнародний день судоку, День тестувальника, День обізнаності про фетальний алкогольномий синдром, повідомляє УНИАН.

В Україні - День тестувальника, День дизайнера-графіка, в США - День "Поділіться своєю турботою", День Віденського шніцеля, День прийняття Каліфорнії в Союз, День стейка з чорним перцем, День шкільних фотографій, День плюшевого ведмедика, День "Я люблю їжу", в Австралії - День "Ти в порядку?", в Японії - свято хризантем "Кіку-но секку", в Молдові - День працівників державної безпеки, в Коста-Ріці - День дітей, в Таджикистані - День Незалежності, в Словаччині - День пам'яті жертв Голокосту і злочинів на расовому грунті, в Швейцарії - Женевський патріотичний пост, в Афганістані - День мучеників, в Туреччині - День звільнення Ізміру, в Ізраїлі - Пост Гедалії, в Британії - День екстрених служб, в Таїланді - День заповідників, в Бразилії - День адміністраторів, День менеджерів, в Індії, Непалі - свято "Тіж".

Пам'ятні дати 9 вересня, річниці та події

У 1776 році Континентальний Конгрес затвердив нову назву Америки - "Сполучені Штати Америки" (замість назви "Об'єднані колонії Америки", прийнятого Конгресом 7 червня 1775 року). У 1770-і роки конфлікт Англії зі своїми колоніями на східному узбережжі Атлантики перейшов в активну фазу. До весни 1776 року більшість американських колоній висловилося за незалежність від метрополії. У зв'язку з цим була утворена комісія для підготовки Декларації незалежності, а в липні 1776 року вона була прийнята на континентальному Конгресі.

Декларація проголосила утворення 13 суверенних держав на Атлантичному узбережжі Північної Америки. Спочатку це були самостійні, необ'єднані в Федеративний союз штати - Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Делавер, Меріленд, Віргінія, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Джорджія, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія. У Декларації Незалежності вперше було використано назву "Сполучені Штати". Вважається, що воно було запропоновано Томасом Пейном, громадським і політичним діячем США і Великобританії.

Саме така форма і коротша - "Штати" - вживалися в протоколах Континентального конгресу. Абревіатура "U.S." зустрічається в документах Джорджа Вашингтона в 1791 році, а абревіатура "U.S.A." вперше з'явилася в 1795 році. Але ще протягом двох років після проголошення незалежності офіційно вживалася назва "Сполучені Штати Північної Америки", слово "Північної" було виключено з назви рішенням Континентального конгресу в 1778 році. Континентальний конгрес, що пройшов в 1777 році у Філадельфії, прийняв резолюцію, що встановлює вид американського прапора, на якому було 13 білих і червоних смуг, а також 13 зірок - за кількістю перших об'єдналися колоній. Надалі було вирішено назавжди залишити число смуг незмінним, а на честь кожного нового штату додавати ще одну зірку, яких зараз вже 50.

У 1886 році в столиці Швейцарії Берні була підписана Конвенція про охорону літературних і художніх творів - перша міжнародна угода в галузі авторського права.

У 1893 році в Німеччині був створений футбольний клуб "Штутгарт".

У 1911 році в Англії почала діяти авіапошта.

У 1956 році легендарний співак Елвіс Преслі вперше з'явився на національному телебаченні США.

У 1969 році в Канаді вступив в дію "Мовний Акт", який проголошував англійську та французьку мови офіційними на всій території країни.

У 2001 році о 01:46:40 за Гринвічем годинник відрахував мільярдну секунду ери UNIX, яка почалася опівночі 1 січня 1970 року - саме з цього моменту Unix-системи відраховують "внутрішній" час.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 вересня вшановує пам'ять преподобних Пімена Великого і Пімена Палестинського. У народі день назвали "Два Пімена", "Горобинник". У цей день славили горобину. Її вважали символом родючості, благополуччя і процвітання. Крім того, горобина шанувалася як найпотужніший оберіг від нечистої сили і злих чар. Тому ці дерева часто висаджувалися біля воріт дворових ділянок і навіть біля ганку самого будинку.

Що сьогодні не можна робити

Не можна нічого піднімати з перехрестя. Не позичайте нікому гроші - їх повернуть нескоро. Не робіть великих покупок - радості вони не принесуть. Не можна в цей день свататися - до розпаду пари.

Прикмети на 9 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

великий урожай горобини - до сирої осені і холодної зими;

грім - тепло протримається ще довго;

багато жолудів - до суворої зими.

Іменини 9 вересня

Іменини у Анфіси, Пімена, Сави, Володимира, Михайла, Олександра, Дмитра, Івана та Степана.