Відбір на ЧС-2022: результати матчів, положення команд

Європейські збірні 8 вересня зіграли чергові поєдинки у кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі, повідомляє УНИАН.

Група B

Косово - Іспанія - 0:2

Греція - Швеція - 2:1

Положення команд: Іспанія - 13 очок (6 матчів), Швеція - 9 (4), Греція - 6 (4), Косово - 4 (5), Грузія - 1 (5)

Група C

Північна Ірландія - Швейцарія - 0:0

Італія - Литва - 5:0

Положення команд: Італія - 14 очок (6 матчів), Швейцарія - 8 (4), Північна Ірландія - 5 (4), Болгарія - 5 (5), Литва - 0 (5)

Група E

Білорусь - Бельгія - 0:1

Уельс - Естонія - 0:0

Положення команд: Бельгія - 16 очок (6 матчів), Чехія - 7 (5), Уельс - 7 (4), Білорусь - 3 (5), Естонія - 1 (4)

Група I

Албанія - Сан-Марино - 5:0

Угорщина - Андорра - 2:1

Польща - Англія - 1:1

Положення команд: Англія - 16 очок (6 матчів), Албанія - 12 (6), Польща - 11 (6), Угорщина - 10 (6), Андорра - 3 (6), Сан-Марино - 0 (6)

Група J

Вірменія - Ліхтенштейн - 1:1

Ісландія - Німеччина - 0:4

Північна Македонія - Румунія - 0:0

Положення команд: Німеччина - 15 очок (6 матчів), Вірменія - 11 (6), Румунія - 10 (6), Північна Македонія - 9 (6), Ісландія - 4 (6), Ліхтенштейн - 1 (6)

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