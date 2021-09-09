Відбір на ЧС-2022: результати матчів, положення команд
Європейські збірні 8 вересня зіграли чергові поєдинки у кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі, повідомляє УНИАН.
Група B
Косово - Іспанія - 0:2
Греція - Швеція - 2:1
Положення команд: Іспанія - 13 очок (6 матчів), Швеція - 9 (4), Греція - 6 (4), Косово - 4 (5), Грузія - 1 (5)
Група C
Північна Ірландія - Швейцарія - 0:0
Італія - Литва - 5:0
Положення команд: Італія - 14 очок (6 матчів), Швейцарія - 8 (4), Північна Ірландія - 5 (4), Болгарія - 5 (5), Литва - 0 (5)
Група E
Білорусь - Бельгія - 0:1
Уельс - Естонія - 0:0
Положення команд: Бельгія - 16 очок (6 матчів), Чехія - 7 (5), Уельс - 7 (4), Білорусь - 3 (5), Естонія - 1 (4)
Група I
Албанія - Сан-Марино - 5:0
Угорщина - Андорра - 2:1
Польща - Англія - 1:1
Положення команд: Англія - 16 очок (6 матчів), Албанія - 12 (6), Польща - 11 (6), Угорщина - 10 (6), Андорра - 3 (6), Сан-Марино - 0 (6)
Група J
Вірменія - Ліхтенштейн - 1:1
Ісландія - Німеччина - 0:4
Північна Македонія - Румунія - 0:0
Положення команд: Німеччина - 15 очок (6 матчів), Вірменія - 11 (6), Румунія - 10 (6), Північна Македонія - 9 (6), Ісландія - 4 (6), Ліхтенштейн - 1 (6)
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможці груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.