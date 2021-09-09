Тренер збірної України прокоментував нічию з Чехією

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков поділився емоціями після нічиєї у контрольному матчі з Чехією, повідомляє УНИАН.

Слова 64-річного фахівця наводять канали "Футбол 1,2,3".

"Я думав, що у Чехії буде ротація, але вони її не зробили. Після Бельгії вони залишили весь основний склад. У мене був трохи не той ресурс, але я можу сказати, що хлопці молодці. Грали, віддавалися... Можливо, малюнка гри не було, багато втрат, але в таких іграх можна дати дебютувати" , - підбив підсумки Петраков.

"Тут 20 секунд не вистачило, з Казахстаном 20 секунд. Я хлопцям тільки що в роздягальні сказав: "Хлопці, ну так не можна". Потрібно концентрацію мати, хтось повинен керувати був. Уже сил у хлопців не було. Чисто через втому" , - додав коуч.

"Качараба дебютував добре, Корнієнко - добре, ще й гол забив. Саша Сирота дебютував, дуже переживав, помилявся. Булеца і Кочергін ще вийшли. Заміна Кривцова? Попросив заміну, щось з ногою у нього".

"У мене аж серце болить через нічиї. Дуже важкий цей відрізок, але ми впоралися. Мені допомагали хлопці, так що я вже адаптувався в збірній" , - завершив думку Петраков.

Чехія - Україна: підсумки матчу