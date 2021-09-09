Байден має намір скликати глобальний саміт з боротьби з COVID-19

Адміністрація президента США Джо Байдена планує провести міжнародний саміт, присвячений реагуванню на пандемію COVID-19 і глобальним зусиллям з вакцинації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними джерел, США вже повідомили деяким країнам про свої наміри, але офіційні запрошення поки не розіслані.

Зазначається, що саміт буде приурочений до засідань Генеральної Асамблеї ООН, намічених на передостанній тиждень вересня.

Як повідомили співрозмовники видання, захід міститиме обговорення, спрямовані на поліпшення координації з боротьби з коронавірусом у світі за цілою низкою галузей.

Так, будуть обговорюватися шляхи поліпшення виробництва і поширення вакцин і збільшення поставок кисню в нужденні країни, а також можливість міжнародного співробітництва в галузі досліджень і розробок, пов'язаних із COVID-19, заявили обізнані джерела.