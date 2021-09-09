Курс валют НБУ на 9 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 вересня 2021 року
Курс долара, у порівнянні з 8 вересня, підвищився на 1 коп. до 26.75 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 31.63 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 8 вересня 2021 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 36.83 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 29.04 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 7.00 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.745 200
|EUR
|євро
|31.631 500
|RUB
|рубль
|0.365 160
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.834 800
|CHF
|Швейцарський франк
|29.044 000
|PLN
|польський злотий
|7.002 300