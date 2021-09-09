Курс валют НБУ на 9 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 вересня 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 8 вересня, підвищився на 1 коп. до 26.75 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 31.63 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 8 вересня 2021 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 36.83 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 29.04 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 7.00 за 1 польський злотий.