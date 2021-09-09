Щеплюватись від грипу необхідно після COVID-вакцинації

Не всі з безлічі нових штамів COVID-19, про які повідомляється, насправді є такими. На відміну від Дельта-штаму, виявлені нещодавно Мю, Йота, Ніпах-штами де-факто можуть виявитися конструкціями, які майже ідентичні з попередніми, повідомляє Обозреватель.

Одночасна вакцинація від коронавірусу і сезонного грипу цілком припустима. Передусім щеплення від грипу необхідно зробити тим, хто важко переніс коронавірусну хворобу. Про це розповів лікар-імунолог Борис Донський.

Нові штами коронавірусу можуть виявитися тупиковими мутантами

Одна справа – дослідити і знайти вірус, який на 3 нуклеотиди відрізняється від попереднього штаму. Інша справа – називати це новим штамом. Насправді це може бути абсолютно ідентична конструкція.

Зараз почалося хвилеподібне привласнення будь-чому назви штамів. Але для того, щоб говорити про новий штам, мало виявити певну зміну в нуклеотидах. Треба показати динаміку саме цього штаму в популяції, що він теж викликає захворювання, теж передається певними шляхами, якимось чином зберігається, прогресує більше, ніж попередній.

Загалом від одного хворого, який накашляє пів склянки мокроти, можна отримати десять штамів. Там будуть різні мутанти, які відрізнятимуться від попередніх на 1, 2, 3 нуклеотиди.

Якщо у вашої дитини очі не такі, як у вас, ви ж не говорите, що це інший вид людини. Це варіації всередині якогось штаму. Це може бути абсолютно ідентична вірусна конструкція, а можливо, взагалі тупиковий мутант, який не здатний до зараження.

Тому треба обережніше ставитися до таких заяв, бо, якщо щодня ми будемо щось називати новим штамом, нам не вистачить грецької абетки.

Віруси створюють нові штами всередині людей

Живильним середовищем для виникнення нових штамів вірусу є хворі. Багато хворих – багато спроб. Кожен хворий – це певний лотерейний білет для вірусу.

Чим більше хворих, тим більше у вірусу шансів побудувати щось нове, щось цікавеньке. Іноді він будує, але не дуже вдало чи гірше, ніж було. Але коли хворих мільйони, шансів для утворення нових вірусів, які будуть успішними, стає більше.

Чому Дельта є справжнім штамом?

Дельту вивчали довго. Спочатку його виявили, потім побачили, що він є не в одного хворого, а за 2-3 тижні вже в десятків хворих, потім десятки хворих з’явилися вже в нашому місті і в сусідній країні. За місяць виявилося, що він поширився всією Європою.

Тобто ми побачили, що це дійсно новий варіант, який принципово відрізняється за темпами поширення і перемагає свого попередника. Він витісняє його. Там, де пройшовся Дельта, Альфі й Беті вже нема чого робити. Він уже всіх інфікував.

Чи можна щепитися від коронавірусу і грипу одночасно?

Вакцина від коронавірусу і вакцина від грипу – це як дві різні книжки. Одна вакцина на іншу ніяк не впливає. Дітей ми імунізуємо відразу комплексно, іноді й по 5 вакцин за один раз. Грубо кажучи, якщо сьогодні людина щепилася від коронавірусу, сьогодні вона може щепитися і від грипу.

Кому рекомендується зробити щеплення від грипу першочергово? Людям похилого віку. Але якщо вони ще не щепилися від коронавірусу, це виглядає по-дурному.

Коронавірус у нас уже цілий рік, шанси на інфікування досить високі. Але є ймовірність того, що у зв’язку з меншим трафіком із Китаю грип може і не прийти в Україну. Тому варто було б насамперед убезпечити себе від коронавірусу, а потім уже від грипу.

Чи можна одночасно захворіти на коронавірус і грип?

Такі випадки трапляються. Але нічого дуже жахливого в цьому немає. Навіть часто буває, що респіраторні віруси конкурують між собою за клітину, яку вони хочуть інфікувати. Вони не будуть діяти спільно. Скоріше, вони намагатимуться витіснити один одного.

Але дійсно жахливо, коли людина перехворіла на щось одне, а потім захворіла на щось інше. Якщо людина хворіє на два віруси одночасно, це як каша і компот, вони самі будуть себе винищувати. Але послабленій імунній і дихальній системі людини другу інфекцію буде перенести складно.

Тому моя рекомендація робити щеплення від грипу тим, хто в тяжкій формі перехворів на коронавірус, у кого був фіброз легенів, велика площа ураження тощо. Їм перенести ще одну гостру респіраторну інфекцію буде дійсно важко.