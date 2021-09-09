Китай виділив $31 млн допомоги уряду талібів в Афганістані

Влада Китаю першою в світі виділила 31 млн доларів допомоги терористичному руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані. У Пекіні привітали з закінченням "трьох тижнів анархії" і створенням тимчасового уряду в Кабулі, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.

Міністр Ван І заявив, що Китай виділить талібам продукти, зимові товари, вакцини і ліки.

Під час онлайн-зустрічі з колегами з Ірану, Пакистану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану глава МЗС КНР сказав, що влада вирішила надати допомогу відповідно до потреб афганського народу.

Він додав, що Китай готовий допомогти Афганістану реалізувати проєкти, які зможуть поліпшити умови життя громадян.