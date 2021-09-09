Держпраці візьметься за "фопів": штрафи зростуть

За порушення трудового законодавства українських підприємців штрафуватимуть по-новому. У Мінекономіки вже опублікували відповідний законопроект, який пропонує посилити санкції для бізнесу за допуск співробітників до роботи без договору або при оформленні їх на неповний робочий день, хоча фактично ті працюють з ранку до вечора, повідомляє UBR.

Збільшення штрафів торкнеться і виплат зарплат без нарахування єдиного соцвнеску (ЄСВ). У всіх цих випадках на роботодавців інспектори праці будуть накладати штраф в 15-кратному розмірі від мінімальної зарплати. Якщо з 1 січня 2022 вона складе 6,5 тис. грн, то такий штраф обійдеться в 97,5 тис. грн за кожного працівника.

Паралельно за ці ж порушення для юросіб і фізосіб-підприємців (ФОП) I-III груп будуть накладати штраф у 10-кратному розмірі "мінімалки" - на 65 тис. грн за кожного такого працівника. За повторний аналогічний проступок протягом року штраф роздується вдвічі - 30 "мінімалок" (195 тис. грн).

Для порівняння, з 1 січня 2021-го за допуск людини до роботи без договору штраф для компаній і ФОП I-III груп становить 10 "мінімалок" (60 тис. грн). За липове оформлення на неповний робочий день - піде попередження.

Словом, санкції хочуть уніфікувати і збільшити. І ось тут в Кабміні заклали неясність. Юристи вважають, що навмисне.

У чому ризики

Справа в тому, що згідно із законодавством, об'єктом відвідування інспекторами можуть бути як юр-, так і фізособи. Як відокремити одне від іншого для визначення розміру санкцій - невідомо. Юристи припускають, що робиться це для того, щоб дати інспекторам "шанс вибити хабар".

"Цим вони намагаються створити собі додаткову корупційну нішу. Наприклад, є ресторан. Він оформлений на юрособу. У ньому працюють кілька ФОП. Один продає алкоголь, інший - на кухні. При розрахунку приносять іноді по три термінали." Хочете, щоб ми за "винагороду" стягнули штраф з ФОП, давайте нам ФОП", - зазначає адвокат, старший партнер АК "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Розділяє таку версію і експерт в області трудового права, к.ю.н., доцент Світлана Кожушко. Вона справедливо зазначає, що якби штрафні санкції прив'язали до юросіб та ФОП за групами (оскільки вони отримують різні доходи), то документ виглядав би порядком логічніше: чим більше заробляєш, тим більше платиш штрафів.

"Вони постійно вводять нові поняття без правової підстави і понятійного апарату. Єдиний поділ, який може тут існувати, так це між юрособами та ФОП по групах. Що мається на увазі під об'єктами відвідування - незрозуміло. Всі об'єкти без вилучення стосуються перевірки інспекторів", - зазначила Кожушко.

Відпустки і затримка зарплат

Разом з тим розроблений в Кабміні документ, в разі схвалення Верховною Радою, введе для бізнесу ще й санкції за порушення вимог законодавства про надання відпусток співробітникам - за це оштрафують в трикратному розмірі "мінімалки" (з 2022 - 19,5 тис. грн).

Якщо ж інспектор під час перевірки помітить, що у роботодавця працює людина без підписання договору, але в попередньому місяці роботодавець все ж сплатив за нього ЄСВ (договір ще був), підприємство або ФОП оштрафують на п'ять "мінімалок" за кожного такого співробітника (32, 5 тис. грн).

На стільки ж оштрафують підприємство за кожного працівника і в таких випадках:

за недотримання держгарантій по оплаті праці в розмірі не нижчому від розміру "мінімалки";

порушення встановлених термінів виплати зарплати, інших виплат, передбачених законом, більш ніж за один місяць;

видачу працівникам зарплати та інших виплат не в повному обсязі;

у випадках, якщо на об'єкті будуть перешкоджати перевіркам інспекторів.

На п'ять "мінімалок" можна буде "влетіти" - незалежно від наявності порушення щодо співробітників - і в таких випадках:

недопуск інспекторів на об'єкт;

відмова призначити уповноважену посадову особу об'єкта відвідування за відсутності керівника юр- або фізособи, яка використовує найману працю, що призвело до недопуску інспекторів;

ненадання на письмову вимогу перевіряючого інформації та/або документів, необхідних для проведення інспекційного відвідування, або за перешкоджання у реалізації інших прав інспекторів праці.

Почнуть ходити "в гості" з поліцією

Ще одне із запропонованих нововведень - дозвіл інспекторам брати з собою на перевірки ще і співробітників поліції. Як говориться в документі, робиться це "для захисту життя і здоров'я інспекторів і інших учасників інспекційного відвідування". Залучати поліцію будуть на прохання Держпраці.

Як прописано в проекті закону, таке прохання повинно бути, по-перше, вмотивованим. А по-друге, прохання до Держпраці будуть направляти керівникам територіального органу поліції за місцем проведення інспекційного відвідування. З іншого боку, до перевірки можна буде залучати і профспілки для захисту працівників.

Юристи вважають, що як залучення поліцейських, так і посилення санкцій проти бізнесу - не вихід. Багато підприємців змушені йти на порушення трудового законодавства з об'єктивних причин - грошей для сплати податків може просто не бути. А законодавці, штрафують їх так, як ніби це компанії з величезними оборотами.

"Сьогодні будь-які штрафи з метою підвищення прозорості працевлаштування ніяк не наведуть порядок в галузі і не захистять права працівників. Робочих місць немає і так. А постійне залякування роботодавців штрафами результату не матиме. У Мінекономіки повинні думати, навпаки, про пільги при "білому" наймі людей", - вважає Ростислав Кравець.

Він додає, що тут мова йде, перш за все, про впровадження програм для лібералізації трудового законодавства. На думку адвоката, законопроект міністерства призведе тільки до того, що інспекторам дадуть більше можливостей штрафувати саме сумлінних роботодавців. Великий бізнес буде давати хабарі, а дрібний - закриватися, оскільки таких штрафів не потягне.